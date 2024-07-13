Для Петербурга купят 10 туристических автобусов за 145 млн рублей

Петербургское государственное унитарное предприятие «Пассажиравтотранс» намерено направить 145 млн рублей на покупку 10 туристических автобусов.

«Пассажиравтотранс» ожидает получить новые автобусы длиной не более 12,3 метра, шириной до 2,5 метра и высотой до 3,5 метра. Вместимость каждого автобуса должна составлять более 55 человек. Также стало известно, что

Автобусы должны быть выпущены не ранее 2024 года. Поставщик обязуется предоставить транспортные средства заказчику в срок до 28 августа.