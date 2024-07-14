В Петербурге задержаны трое иностранцев после конфликта со стрельбой

Информации о пострадавших пока не поступало.

В Санкт-Петербурге полиция задержала троих иностранных граждан, вероятно, причастных к стрельбе на Комендантском проспекте, случившейся накануне вечером, 13 июля.

По уточненным данным, в полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения для проверки на причастность к конфликту на Комендантском проспекте, — передает ведомство.

Информация о пострадавших из больниц города не поступала.