В Петербурге задержаны трое иностранцев после конфликта со стрельбой

Информации о пострадавших пока не поступало.
В Санкт-Петербурге полиция задержала троих иностранных граждан, вероятно, причастных к стрельбе на Комендантском проспекте, случившейся накануне вечером, 13 июля.
По уточненным данным, в полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения для проверки на причастность к конфликту на Комендантском проспекте, — передает ведомство.
Информация о пострадавших из больниц города не поступала.
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