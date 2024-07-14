Массовая авария произошла на КАД — фото

Одну из иномарок буквально сплющило после столкновения с грузовым автомобилем.
Полиция выясняет обстоятельства аварии на 38-м км внешнего кольца КАД, случившегося 13 июля.
По имеющимся данным, авария произошла по вине водителя «Газели», потерявшего управление и влетевшего в стоящий на обочине легковой автомобиль «Дэу Нексия». По инерции грузовик отбросило в третью полосу, где произошло столкновение с кроссовером «Киа» и еще одной иномаркой.
С места ЧП были госпитализированы четыре человека, в том числе водитель «Нексии». Мужчина находится в тяжелом состоянии.
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