Массовая авария произошла на КАД — фото

Одну из иномарок буквально сплющило после столкновения с грузовым автомобилем.

Полиция выясняет обстоятельства аварии на 38-м км внешнего кольца КАД, случившегося 13 июля.

По имеющимся данным, авария произошла по вине водителя «Газели», потерявшего управление и влетевшего в стоящий на обочине легковой автомобиль «Дэу Нексия». По инерции грузовик отбросило в третью полосу, где произошло столкновение с кроссовером «Киа» и еще одной иномаркой.

С места ЧП были госпитализированы четыре человека, в том числе водитель «Нексии». Мужчина находится в тяжелом состоянии.