В Ленобласти прививку от энцефалита получили более 49 тысяч жителей с начала сезона

Роспотребнадзор региона напомнил о важности вакцинации от опасного заболевания, переносимого клещами.

С начала сезона активности клещей в Ленинградской области привито 49276 жителей региона, в том числе 20317 детей, сообщает Роспотребнадзор.

Как напомнили в ведомстве, единственным эффективным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация.

♦ Вакцинация способна реально защитить около 95% привитых.

♦ В случаях возникновения заболевания у привитых людей оно протекает легче и с меньшими последствиями.

♦ Прививки против клещевого энцефалита проводятся круглогодично.