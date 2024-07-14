В Ленобласти прививку от энцефалита получили более 49 тысяч жителей с начала сезона

Автор: Анастасия Щербакова
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Роспотребнадзор региона напомнил о важности вакцинации от опасного заболевания, переносимого клещами. 

С начала сезона активности клещей в Ленинградской области привито 49276 жителей региона, в том числе 20317 детей, сообщает Роспотребнадзор.

Как напомнили в ведомстве, единственным эффективным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация.

♦ Вакцинация способна реально защитить около 95% привитых.
♦ В случаях возникновения заболевания у привитых людей оно протекает легче и с меньшими последствиями.
♦ Прививки против клещевого энцефалита проводятся круглогодично.

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10.07.2024 345
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