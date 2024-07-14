Новая неделя в Ленобласти начнется с дождливой и теплой погоды

Столбики термометров в регионе покажут до +26 градусов.
Как сообщает МЧС, в Ленинградской области 15 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди.
Днем на востоке в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменный слабый, днем западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 гр., днем +21…+26 гр. Атмосферное давление будет слабо повышаться, — передает ведомство.
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08.12.2021 1890