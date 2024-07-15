В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесного пожара

В Краснодарском крае между Анапой и Абрау-Дюрсо возник мощный лесной пожар, огонь распространился на территорию анапского заповедника «Утриш».

По данным на 23.10 14 июля, общая площадь лесного пожара составляет 62 га. Локализовать огонь не удается из-за сильного ветра. На месте работают самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами. Всего в борьбе с огнем задействованы больше 250 человек.

Видео: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным оперштаба, в настоящий момент эвакуированы люди с шести баз отдыха: «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». Всех вывезли в безопасные территории заблаговременно. Всего эвакуировано более 500 человек. Огонь повредил почти 40 построек на двух базах отдыха.

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