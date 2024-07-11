В Госдуму внесли законопроект об обязательной депортации отсидевших мигрантов

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект об обязательной депортации отсидевших мигрантов.

Сейчас мигранты после отбытия уголовного наказания могут продолжать жить в России, а выдворение за пределы страны предусмотрено за определенные нарушения. Законопроект внес вице-спикер от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

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По данным Генпрокуратуры РФ, в 2023 году наблюдался резкий рост преступности среди мигрантов — на 75%, до 21,8 тысячи. Также отмечается увеличение на 21% тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов.