Ленинградский вокзал в Москве с 11 августа закроют на реконструкцию

Ленинградский вокзал в Москве закроют на реконструкцию 11 августа.
Пассажирское здание старейшего вокзала столицы будет закрыто для обновления и интеграции в систему московского транспорта, сообщил департамент транспорта в телеграм-канале.
Все поезда — и пригородные, и дальнего следования — продолжат прибывать и отправляться отсюда же по расписанию, однако путь к ним изменится, предупредили в дептрансе. Сколько продлятся работы, не уточняется.
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10.07.2024 166