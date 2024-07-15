Ленинградский вокзал в Москве с 11 августа закроют на реконструкцию

Ленинградский вокзал в Москве закроют на реконструкцию 11 августа.

Пассажирское здание старейшего вокзала столицы будет закрыто для обновления и интеграции в систему московского транспорта, сообщил департамент транспорта в телеграм-канале.

Все поезда — и пригородные, и дальнего следования — продолжат прибывать и отправляться отсюда же по расписанию, однако путь к ним изменится, предупредили в дептрансе. Сколько продлятся работы, не уточняется.