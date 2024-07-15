Музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока» пройдет в Рощино

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Музыкальный open-air «Дым над водой. От классики до рока» в этом году пройдет в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти.

a3f446d450d60111deee4dcf2274fe2b
Фото: администрация Ленобласти

27 июля на берегу Рощинского озера симфонический оркестр Ленобласти исполнит классические произведения и кавер-версии мировых хитов. На сцене также выступят Алексей Горшенев (проект «Горшенев»), Владимир Кузьмин, Женя Любич, UZARI и другие. Ведущими гала-концерта станут Дарина Шарова и Роман Каграманов.

Вход на фестиваль – традиционно свободный.

Вам будет интересно
Музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока» пройдет в Рощино фестиваль, Рощино, Дым над водой. От классики до рока
Минздрав и Роспотребнадзор поддержали проект закона о штрафах для родителей за курение их детей
Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор поддержали проект закона о штрафе для родителей курящих детей младше 16 лет, сообщает «Интерфакс». В ведомствах отметили,...
08.07.2024 141
Автор