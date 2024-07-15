Музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока» пройдет в Рощино

Музыкальный open-air «Дым над водой. От классики до рока» в этом году пройдет в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти.

27 июля на берегу Рощинского озера симфонический оркестр Ленобласти исполнит классические произведения и кавер-версии мировых хитов. На сцене также выступят Алексей Горшенев (проект «Горшенев»), Владимир Кузьмин, Женя Любич, UZARI и другие. Ведущими гала-концерта станут Дарина Шарова и Роман Каграманов.

Вход на фестиваль – традиционно свободный.