В еде 60% доставок обнаружили кишечную палочку — СМИ

По крайней мере, такая ситуация складывается в Москве.

Согласно данным «Известий», порядка 60% доставок Москвы реализуют пищевую продукцию, непригодную для употреблению.

Как утверждает редакция, в еде даже известных служб доставки обнаружили кишечную палочку и в целом превышение норм общего микробного числа. Больше всего нарушений — в мясных блюдах, роллах и салатах.