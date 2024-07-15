В еде 60% доставок обнаружили кишечную палочку — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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По крайней мере, такая ситуация складывается в Москве.

Согласно данным «Известий», порядка 60% доставок Москвы реализуют пищевую продукцию, непригодную для употреблению.

Как утверждает редакция, в еде даже известных служб доставки обнаружили кишечную палочку и в целом превышение норм общего микробного числа. Больше всего нарушений — в мясных блюдах, роллах и салатах.

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