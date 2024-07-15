На этой неделе ожидается повышенная солнечная активность

Это приведет к возмущениям в магнитосфере Земли, предупреждают ученые.

Согласно наблюдениям ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на этой неделе ожидается небольшое повышение активности Солнца .

В четверг, 18 июля, график геомагнитной активности станет «оранжевым». Небольшие магнитные возмущения ожидаются во второй половине суток, а их сила достигнет четырех баллов.