На этой неделе ожидается повышенная солнечная активность

Автор: Анастасия Щербакова
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Это приведет к возмущениям в магнитосфере Земли, предупреждают ученые.

Согласно наблюдениям ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на этой неделе ожидается небольшое повышение активности Солнца .

В четверг, 18 июля, график геомагнитной активности станет «оранжевым». Небольшие магнитные возмущения ожидаются во второй половине суток, а их сила достигнет четырех баллов.

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Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
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