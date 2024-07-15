В Петербурге заметили пенсионерку, работающую в такси на собственной «Тесле»

По словам пожилой женщины, за рулем она уже 50 лет, а тасовать начала еще во времена Советского Союза.

В Санкт-Петербурге в одной из служб такси трудится колоритный водитель — 68-летняя пенсионерка. Что более удивительно, оказывает услуги по перевозке пожилая женщина на собственном электромобиле «Тесла».

Как рассказала Наталья Георгиевна порталу 78.ru, в профессии она уже много десятков лет, а впервые за руль села в 18 лет. Женщина признается, что стала подрабатывать таксисткой во времена перестройки из-за задержек зарплаты. Спустя некоторое время пенсионерка решила полностью перейти в сферу пассажирских перевозок.

Я собирала себе на дачу, думала — сын женится, уеду на дачу, буду там жить. Мы сами из Ростова-на-Дону, в прошлом году поехала дом продавать. Когда приехала, говорят: «Мама, давай возьмем тебе Теслу на эти деньги. Представляешь: никаких заморочек». Он (сын) у меня механик сам, говорит, я буду тебе ходовую ремонтировать и всё. Уговорили, купили мы, — рассказал пенсионерка.