Путин разрешил запуск доменной печи металлургического завода в Енакиево

Предприятие возобновило работу после капитального ремонта.

Президент России Владимир Путин дал старт работе доменной печи металлургического завода в подшефном Ленинградской области городе Енакиево (ДНР). Глава государства по видео-связи разрешил рабочим запустить оборудование и внимательно следил за процессом.

Как отметил Путин, в целом за последние два года в ДНР и ЛНР производство в металлургии увеличилось на 30%.

За последний год, по сравнению с предыдущим, за 2023, по сравнению с 2022, в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике производство металлопродукции увеличилось на 30%. Очень хорошие показатели, — сказал президент в эфире « Россия 24″.