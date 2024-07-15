Путин разрешил запуск доменной печи металлургического завода в Енакиево

Предприятие возобновило работу после капитального ремонта.
Президент России Владимир Путин дал старт работе доменной печи металлургического завода в подшефном Ленинградской области городе Енакиево (ДНР). Глава государства по видео-связи разрешил рабочим запустить оборудование и внимательно следил за процессом.
Как отметил Путин, в целом за последние два года в ДНР и ЛНР производство в металлургии увеличилось на 30%.
За последний год, по сравнению с предыдущим, за 2023, по сравнению с 2022, в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике производство металлопродукции увеличилось на 30%. Очень хорошие показатели, — сказал президент в эфире «Россия 24″.
Вам будет интересно
Подрядчик учел замечания губернатора 47-го региона, посещавшего МФЦ во время своего рабочего визита в подшефный город. В городе Енакиево (ДНР) запустился...
01.07.2024 163