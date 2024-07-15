Дрозденко: еще восемь корпусов проблемных ЖК в Ленобласти сдадут до октября 2024 года

Соблюдение прав обманутых дольщиков находится на личном контроле губернатора Ленобласти.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 июля проинспектировал три проблемных ЖК — «Десяткино», «Тридевяткино» и «Рябиновый сад». Как сообщил глава региона, в общей сложности в ближайшие месяцы будут сданы восемь корпусов обозначенных жилых объектов. Заветные ключи от квартир дольщики получат до октября этого года.
Сегодня проверил площадку «Рябинового сада» – решен самый проблемный вопрос с коммуникациями, «подкосивший» предыдущего подрядчика. Объем работ до завершения достаточный, включая благоустройство, — заявил Дрозденко.
Губернатор региона также добавил, что только за первую половину 2024 года были восстановлены права более 6000 участников долевого строительства.
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