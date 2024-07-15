Перминов: Ленобласть не оставляет обманутых дольщиков один на один с проблемой

Сенатор высоко оценил усилия правительства региона в соблюдении прав обманутых дольщиков и восстановлении справедливости.

Власти Ленинградской области предпринимают невероятные усилия, чтобы закрыть вопрос с обманутыми дольщиками в регионе. Эта работа ведется постоянно и будет доведена до конца, заявил сенатор Сергей Перминов в беседе с «Общей газетой Ленинградской области».

Региональная управленческая команда не оставляет дольщиков один на один с проблемами. Это весьма кропотливая и тонкая, но в итоге социально важная история. Хотя подчас приходится преодолевать колоссальные технологические, организационные, юридические вопросы. Однако настойчивость правительства, выдержка жителей делают в итоге свое дело, несмотря на все сложности, — заявил Перминов.

Предпринимаемые регионом меры по восстановлению прав обманутых дольщиков заслуживают высочайшей оценки, считает сенатор. Правительству удается успешно решать самые тупиковые ситуации, ставя по главе угла — решение проблем людей.

Устранять последствия чужих ошибок или недоработок — втройне сложная и в своем роде неблагодарная работа. Спасение же иных проектов — даже с поддержкой федеральных коллег — непростое дело. Но власть приходит на помощь, чтобы восстановить справедливость, гарантировать права и комплексно решать вопросы инфраструктуры и благоустройства для будущего, — заключил сенатор.

Ранее Сергей Перминов поздравил жителей Енакиево с запуском металлургического завода.