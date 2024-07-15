«Возрождается трудовая доблесть Донбасса»: Перминов поздравил жителей Енакиево с запуском металлургического завода

Начало работы предприятия после капитального ремонта — большой шаг к улучшению жизни енакиевцев.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов поздравил жителей подшефного 47-му региону города Енакиево с запуском доменной печи металлургического завода. Политик отметил, что это крайне значимое событие, как для жителей населенного пункта в частности, так и в целом для отечественной промышленности.

Среда для жизни восстанавливается, чему постоянно уделяет внимание #Команда47 Ленинградской области, оказывающая в последние годы необходимую шефскую помощь, — и возрождается трудовая доблесть Донбасса, наша совместная гордость!, — написал сенатор в своем блоге в Телеграм.