19 объектов исключили из реестра долгостроев Ленобласти в этом году

В 2024 году из реестра проблемных объектов Ленобласти исключить 19 объектов.
За полгода более 6 тысяч семей получили ключи от долгожданных квартир или компенсации.
В настоящий момент в реестре долгостроев осталось три проблемных ЖК: один корпус в «Десяткино», один корпус в «ТриДевяткино царство» и шесть корпусов «Рябинового сада», отметил зампред правительства региона по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.
«Проблема обманутых дольщиков в Ленинградской области будет решена в ближайшие месяцы. Сроки ставлю очень жесткие, чтобы этой осенью люди уже получали ключи от своих квартир», — заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
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