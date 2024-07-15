Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) подготовило адаптационный курс, в котором содержатся правила поведения для мигрантов в России.

В рамках обучения мигрантам объяснят все необходимое о миграционном и трудовом законодательстве страны и расскажут о правилах поведения в России.

Среди правил, например, содержится призыв не свистеть женщинам и мужчинам, не обсуждать прохожих на родном языке, не совершать религиозные обряды на улице, не совершать жертвоприношения животных и т.д., сообщил «Коммерсантъ» .

«Некоторые вещи, которые привычны для россиян, могут быть для вас новыми и необычными, и, наоборот, привычные для вас вещи могут быть неприемлемы в России. Однако помните: вы находитесь не у себя на родине», — говорится в лекции, которую должны будут посмотреть мигранты.

Отдельно мигрантам расскажут о последствиях нарушения российских законов.