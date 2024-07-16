В Петербурге Миргородскую улицу доведут до Чернорецкого переулка

При возведении высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, а также терминала для скоростных поездов возле Московского вокзала планируется продление Миргородской улицы до Чернорецкого переулка, сообщает «АБН24».
«Планируется строительство тоннеля в створе переулка Черняховского от Товарного переулка, реконструкция привокзальной площади на Лиговском проспекте и пробивка Миргородской улицы до Чернорецкого переулка», – пояснили в петербургской горадминистрации
Это необходимо для обеспечения транспортной доступности ВСМ. Со строительством магистрали будут увязаны сроки и технические решение реконструкции Цимбалинского моста.
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07.08.2023 2894