Петербург потратил на здравоохранение 249 млрд рублей в 2023 году

Финансирование программы «Развитие здравоохранения в Санкт‑Петербурге» в 2023 году составило около 249 млрд рублей. Степень достижения целевых показателей – 99,3 %, сообщат «АБН24».

Также в 2023 году деньги были выделены на капремонт в 186 учреждениях здравоохранения. Были введены пять объектов, включая амбулаторно-поликлинический корпус в онкоцентре Напалкова, отделение и подстанцию скорой помощи и здания поликлиник для взрослых и детей.

В Смольном добавили, что в соответствии с инвестиционными соглашениями были предоставлены помещения для создания трех новых поликлинических отделений в Московском районе и кабинета врача общей практики в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.