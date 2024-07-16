Жителей Ленобласти 17 июля ждет 30-градусная жара

Переменная облачность ждет жителей Ленобласти 17 июля.
Среда пройдет без существенных осадков, в конце дня местами, преимущественно на западе области, ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах ливни и грозы. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый.
Температура воздуха ночью +10…+15°С, у водоемов местами до +18°С, днем +25…+30°С.
Вам будет интересно
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что 2024 год, в отличие от прошлого, будет обильным на грибы. В своем тг-канале он...
15.07.2024 103