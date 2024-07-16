В Выборгском районе 17 и 19 июля прогремят взрывы

Местных жителей просят сохранять спокойствие.

На карьерах Выборгского района Ленинградской области продолжается добыча породы. В связи с этим 17 и 19 июля рабочие проведут взрывные работы, передает районная администрация.

В частности, 17 июля шумно будет в районе Селезневского поселения. Здесь на карьере «Кравцовское» взрывные работы планируются в период с 12:00 до 20:00. Тем временем 19 июля аналогичные мероприятия пройдут с 8:00 до 18:00 на карьере «Эркиля» под Выборгом.