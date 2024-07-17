В Сосново Бору погиб восьмилетний ребенок, упав с пятого этажа

Трагедия произошла накануне вечером в Сосновом Бору.

По данным 78.ru, тело ребенка на Пионерской улице заметил случайный прохожий. Он вызвал на место полицию и скорую, однако было уже поздно — ребенок скончался.

Позже выяснилось, что восьмилетний ребенок выпал окна пятого этажа. Мама в этот момент находилась на кухне, а мальчик играл в своей комнате. Окно было открыто на проветривание.