В Сосново Бору погиб восьмилетний ребенок, упав с пятого этажа

Трагедия произошла накануне вечером в Сосновом Бору.
По данным 78.ru, тело ребенка на Пионерской улице заметил случайный прохожий. Он вызвал на место полицию и скорую, однако было уже поздно — ребенок скончался.
Позже выяснилось, что восьмилетний ребенок выпал окна пятого этажа. Мама в этот момент находилась на кухне, а мальчик играл в своей комнате. Окно было открыто на проветривание.
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