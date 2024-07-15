В Светогорске женщина ударила и ограбила 10-летнего мальчика

В Ленинградской области 37-летняя женщина ударила 10-летнего мальчика и отобрала у него самокат стоимостью 4,5 тысячи рублей.

Инцидент произошел на детской площадке у дома на улице Лесной в Светогорске. У пострадавшего диагностировали ушибы груди и предплечья. После оказания медпомощи ребенка в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

В тот же день полицейские задержали 37-летняя неработающую жительницу Светогорска. У нее изъяли похищенный самокат. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».