Россияне стали реже покупать подержанные автомобили

Продажи легковых автомобилей с пробегом в июне сократились впервые в этом году.

В июне в России было продано 499,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 2,6% меньше, чем в мае, и на 0,5% ниже результата прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Автостата».

Лидером вторичного рынка остается Lada, продажи подержанных машин которой по сравнению с прошлым годом выросли на 15,7%, до 122,8 тыс. штук. Это наибольший прирост среди брендов из топ-10.

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Toyota продолжает лидировать среди иномарок, несмотря на снижение перепродаж на 14,7%, до 51,5 тыс. автомобилей, что стало самым значительным падением среди лидеров. Третье и четвертое место у корейских Kia с ростом на 1,5% до 29,1 тыс. автомобилей и Hyundai с уменьшением продаж на 2,5% до 27,7 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров Nissan, чьи перепродажи снизились на 10,7% до 23,8 тыс. автомобилей.

По итогам полугодия в России было продано 2,7 млн подержанных автомобилей, что на 0,2% меньше, чем годом ранее, оценил «Автостат».