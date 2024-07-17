Под Тосно дачника завалило землей при строительстве септика

Автор: Гузель Галимова
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Мужчина едва не погиб в результате несчастного случая в дачном товариществе «Росток» в Тосненском районе Ленобласти.

Под Тосно дачника завалило землей при строительстве септика Тосненский район, Ленобласть, аварийно-спасательная служба
Под Тосно дачника завалило землей при строительстве септика Тосненский район, Ленобласть, аварийно-спасательная служба
Фото: t.me/acclenobl

Мужчину завалило землей, когда он строил септик. Спасатели ПСО Тосно вытащили пострадавшего из ямы и доставили до кареты скорой помощи, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Пострадавшего госпитализировали в ЦРБ Тосно.

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