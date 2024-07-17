Около 750 тысяч рублей выплатит петербурженке клининговая компания за плохую уборку

Во время клининга у петербурженки повредили имущество почти на 460 тысяч рублей. Женщина пошла в суд и потребовала возместить материальный и моральный ущерб.

Дело рассматривали во Фрунзенском суде. Петербурженка заключила договор с индивидуальным предпринимателем об оказании клининговых услуг в деревне Хиттолово. Цена по договору составила 43 тысячи.

«Сотрудники бизнесмена приехали на объект и провели генеральную уборку, во время которой повредили имущество на общую сумму 458 тысяч: варочная газовая панель MIELE, духовой шкаф MIELE, раковину BLANCO, натуральную столешницу, стеклянную душевую дверь и хромированный электрический полотенцесушитель», — сообщили в объединенная пресс-службе городских судов

Ответчик на заседание не явился. С предпринимателя взыскали ущерб в размере 458 тысяч, неустойку — 32 060 рублей, компенсацию морального вреда — 10 тысяч, штраф — 250 030, госпошлину — 8 400.