Гречка в Ленобласти подешевела, а в Петербурге – подорожала

В России продолжает снижаться цена на гречневую крупу после прошлогоднего рекордного урожая. Однако, в Петербурге наблюдается небольшое подорожание.

По итогам первого полугодия 2024 года, цены на гречку в Ленобласти снизились на 2,5%. Если в начале года килограмм крупы стоил в среднем 120,72 руб., то в начале июля — 117,73 руб.

В Петербурге же гречка, напротив, подорожала на 0,8%, со 109,56 руб. за кило до 110,46 руб. Об этом свидетельствуют данные ЕМИСС Росстата.

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В целом по России за шесть месяцев гречневая крупа подешевела на 5,9%: с 87,97 руб. до 82,77 руб.