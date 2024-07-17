В Ленобласти увеличат единовременную выплату заключившим контракт с Минобороны РФ до 1,5 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти

Соответствующий документ подписал глава региона.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ составит 1,5 миллиона рублей.

Среди условий получения повышенной выплаты — заключение контракта с 16 июля до 31 августа.

Единовременная выплата непосредственно из бюджета региона  составит  1 105 000 рублей плюс выплата из федерального бюджета и внебюджетных источников. Итого, гарантированная выплата при заключении контракта в Ленобласти будет равна 1 500 000 рублей, — передаёт пресс-служба регионального правительства.
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