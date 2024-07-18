Школьники подожгли снаряд в Выборгском районе. Одному это стоило глаза и губы

В полицию Выборгского района 17 июля сообщили о госпитализации 14-летнего петербуржца. Врачи диагностировали у него травму глаза и губы.

По предварительным данным, тем вечером школьник гулял с друзьями возле военного полигона в Каменке. Там они нашли боеприпас и решили поджечь. Он сдетонировал, пострадавшего задело осколками.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.