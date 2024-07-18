«Зашел не в ту дверь»: встреча медведя и лося попала в объектив фотоловушки в Ленобласти

Медведь спутал лося с более крупным сородичем и насторожился. Спустя непродолжительное время хозяин леса все же осознал, кто перед ним, но потенциальная добыча уже успела удрать.

Зоолог Павел Глазков поделился уникальными кадрами с фотоловушки во Всеволожском районе Ленобласти. Взрослый медведь сильно насторожился при встрече с лосем, которого, судя по всему, принял за более крупного своего сородича.

Мишка, устав под утро, решил отдохнуть на открытом участке леса. Вдруг его что-то насторожило. В наших лесах медведь может испугаться только ещё более крупного медведя: ведь они каннибалы. Но на поляну вышел… лось! <…> Когда лось учуял, что перед ним медведь, сразу дал дёру, а медведь вспомнил, что он хищник – и побежал за своей потенциальной добычей, — поделился эксперт.

Однако догнать добычу хозяину леса не удалось — та нашла спасение в болоте, куда медведь лезть не решился. В итоге хищник отправился обратно на полянку в надежде найти что-то съестное.