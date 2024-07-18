Магнитная буря накроет Землю на этих выходных

Автор: Анастасия Щербакова
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Сила космического шторма составит пять баллов.

Лаборатория Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждает о высокой вероятности магнитной бури на этой неделе. Космический шторм, по прогнозам ученых, ожидается днем, 20 июля.

Как показано на графике, возмущения в магнитосфере Земли начнутся в районе 15:00 и продлятся порядка трех часов. После шести вечера геомагнитный фон планеты станет «зеленым».

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Фото: Лаборатория Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
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