Магнитная буря накроет Землю на этих выходных

Сила космического шторма составит пять баллов.
Лаборатория Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждает о высокой вероятности магнитной бури на этой неделе. Космический шторм, по прогнозам ученых, ожидается днем, 20 июля.
Как показано на графике, возмущения в магнитосфере Земли начнутся в районе 15:00 и продлятся порядка трех часов. После шести вечера геомагнитный фон планеты станет «зеленым».
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