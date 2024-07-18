Двух россиянок избили полицейские в аэропорту Турции и вырвали одной из них ногти — СМИ

Туристки не могут покинуть страну уже 1,5 месяца.

Две гражданки РФ столкнулись с произволом правоохранительных органов Турции. Со слов россиянок, они не могут покинуть страну 1,5 месяца из-за потасовки в аэропорту Антальи.

Как выяснил Телеграм-канал Shot, две женщины отправились в Турцию на отдых и перед вылетом немного выпили. По прибытии в страну, одну из россиянок не стали пропускать, сославшись на проблемы с документами. Вторая женщина достала телефон, чтобы с кем-нибудь связаться и попробовать решить проблему, однако сотрудники воздушной гавани посчитали, что их хотят снимать на видео, и отобрали смартфон.

В итоге произошел конфликт, который обернулся для россиянок задержанием. Одной из женщин в ходе потасовки вырвали ногти на руке. Позже, как утверждают пострадавшие, их заперли в отделе полиции при аэропорте и избили.

Сейчас россиянки находятся под подпиской о невыезде, покинуть страну они не могут. Туристкам по местному законодательству грозит до 3 лет тюрьмы. При этом в посольстве РФ пострадавшим предложили лишь нанять адвоката за 7 тысяч евро.