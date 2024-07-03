20 туристов из России и Беларуси пострадали в жуткой аварии в Турции

Водитель туристического автобуса погиб в больнице.

В турецкой провинции Анталья 3 июля произошло ДТП, в котором пострадали 20 туристов из России и Беларуси. По информации АТОР, погибших среди граждан РФ и РБ нет.

По данным туроператора и страховой компании, жертв в результате ДТП нет, в больницы доставлены с травмами различной степени тяжести 20 человек, некоторых из них после оказания первой помощи выписали, — сообщили в ассоциации.

Всего в салоне находилось 18 россиян и семеро граждан Беларуси.

Как передают СМИ, водитель автобуса скончался в больнице от полученных травм.