Трасса «Кола» будет перекрыта 19 июля из-за разводки Ладожского моста

Движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут во вторник, 9 июля.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 19 июля с 10:00 до 10:45 будет разведен Ладожский мост на 40-м км трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Мост разведут для пропуска судна «Капитан Джуманов».

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.