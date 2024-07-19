Трасса «Кола» будет перекрыта 19 июля из-за разводки Ладожского моста

Движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут во вторник, 9 июля.
Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 19 июля с 10:00 до 10:45 будет разведен Ладожский мост на 40-м км трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Мост разведут для пропуска судна «Капитан Джуманов».
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
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