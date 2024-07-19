В России разработали собственные смываемые втулки для туалетной бумаги

«Дочка» Архангельского ЦБК ООО «Архбум тиссью групп» представила на российском рынке первую отечественную смываемую втулку для туалетной бумаги.

Отмечается, что компания работает над импортозамещением. Втулка на 100% состоит из беленой целлюлозы, она безопасна для окружающей среды. Бумага бренда Soffione с ней уже поступила в продажу.

Туалетная бумага Zewa со смываемыми втулками пропала из России в 2022 году.