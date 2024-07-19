В России разработали собственные смываемые втулки для туалетной бумаги

Автор: Гузель Галимова
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«Дочка» Архангельского ЦБК ООО «Архбум тиссью групп» представила на российском рынке первую отечественную смываемую втулку для туалетной бумаги.

Отмечается, что компания работает над импортозамещением. Втулка на 100% состоит из беленой целлюлозы, она безопасна для окружающей среды. Бумага бренда Soffione с ней уже поступила в продажу.

Туалетная бумага Zewa со смываемыми втулками пропала из России в 2022 году.

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