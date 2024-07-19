Серьезное ДТП произошло 19 июля на 152-ом км трассы Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти.

Фото: аварийно-спасательная служба ЛО

Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти, произошло лобовое столкновение бензовоза и двух грузовых автомобилей. Пострадавший водитель одного из грузовика был госпитализирован до приезда дежурной смены ПСО Новая Ладога.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.