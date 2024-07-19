Иномарка сгорела в Кингисеппском районе

В экстренные службы 18 июля около 16:30 сообщили о возгорании в деревне Кейкино Кингисеппском района. По данным полиции, загорелась иномарка Volkswagen Tiguan.
У автомобиля сгорели салон, колеса и моторный отсек. Спасатели ликвидировали возгорание к 17:10. Работали 12 человек из 126-й пожарной части.
О пострадавших не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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23.05.2022 1780