В Ленобласти клещевым боррелиозом заразились 14 человек, энцефалитом – шесть

С начала сезона в Ленобласти зарегистрировано 14 случаев иксодового клещевого боррелиоза и шесть — клещевого вирусного энцефалита.

Всего с начала сезона к врачам после укусов клещей обратился 4501 житель Ленобласти, в том числе 859 детей.

Больше всего случаев было зарегистрировано Тихвинском — 676, Гатчинском — 655, Всеволожском — 356, Тосненском — 325, Подпорожском — 320, Бокситогорском — 306, Киришском — 299, и Волховском — 291 и Приозерском районах — 268. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.