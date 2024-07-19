В ЦБ заявили, что большинство россиян, взявших ипотеки, выплатят их только после выхода на пенсию

Автор: Анастасия Щербакова
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Такие неутешительные результаты расчетов привела один из членов совета директоров регулятора.

Как заявила глава департамента финансовой стабильности и член совета директоров ЦБ Елизавета Данилова, большинство россиян с ипотекой полностью смогут рассчитаться за кредит только после выхода на пенсию.

Сейчас средний срок выдачи ипотеки — 26 лет. У нас есть расчеты, сколько людям будет лет, когда они погасят жилищный кредит. Сейчас у большей части заемщиков срок полного погашения приходится на пенсионный возраст, — заявила Данилов.
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10.07.2024 150
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