В ЦБ заявили, что большинство россиян, взявших ипотеки, выплатят их только после выхода на пенсию

Такие неутешительные результаты расчетов привела один из членов совета директоров регулятора.

Как заявила глава департамента финансовой стабильности и член совета директоров ЦБ Елизавета Данилова, большинство россиян с ипотекой полностью смогут рассчитаться за кредит только после выхода на пенсию.

Сейчас средний срок выдачи ипотеки — 26 лет. У нас есть расчеты, сколько людям будет лет, когда они погасят жилищный кредит. Сейчас у большей части заемщиков срок полного погашения приходится на пенсионный возраст, — заявила Данилов.