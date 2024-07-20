В МВД рассказали россиянам, что нужно сделать в первую очередь после смены SIM-карты

Покупка старых мобильных номеров, поступивших в повторную продажу, излюбленный инструмент мошенников.

В МВД РФ призывают россиян отвязывать старые мобильные номера от акантов на «Госуслугах» и других сервисах после покупки новой SIM-карты. Иначе граждане рискуют столкнуться в будущем с мошенничеством.

Как отметили в ведомстве, киберпреступники часто приобретают старые мобильные номера, которые уже были использованы и поступили в повторную продажу. Затем аферисты используют эти SIM-карты для восстановления доступа к различным онлайн-сервисам. Это может привести к потере гражданами персональных данных.

Первым делом открепите неиспользуемый номер телефона от портала «Госуслуг», онлайн-банка и других своих аккаунтов, — советуют в МВД.