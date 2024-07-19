Столкновение бензовоза и «Ларгуса» обернулось 9-километрой пробкой на «Коле»

Автор: Анастасия Щербакова
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Авария тормозит автомобильное движение на участке трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе.

Очевидцы сообщают о ДТП 81-м километре трассы Р-21 «Кола» в ленинградской области. Столкновение произошло между грузовиком и «Ларгусом». Виновник аварии, предварительно, водитель универсала, врезавшийся в бензовоз.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка из-за аварии уже растянулась на более чем девять километров. Пострадавших в ДТП нет.

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Фото: Яндекс.Карты
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