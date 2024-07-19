В Рособрнадзоре рассказали, ждать ли изменений в ЕГЭ-2025

По словам главы ведомства, те или иные изменения в экзамене будут анонсироваться за два года до проведения.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заверил, что в следующем году изменений в проведении ЕГЭ не планируется. Экзамены пройдут по действующим на данный момент правилам.

Пусть школьники не переживают, вопрос закрыт <…> Даже если что-то предложат, надо понимать, что мы подставляем большое количество учителей, родителей, выпускников, которые жили в одной парадигме, учились, готовились, а тут кто-то решил неожиданно все поменять, — заявил Музаев.