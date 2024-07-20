МО РФ: российские пилоты Су-35С готовы к встрече с истребителями F-16

Российские летчики уже знают слабые стороны вражеской техники и готовы ее уничтожать.

В Минобороны РФ заявили, что экипажи истребителей Су-35С готовы к встрече в бою с F-16, которые получит Украина в ближайшем будущем. Все слабые стороны американской авиационной техники уже известны российским пилотам.

Наш летный состав готов к встрече с самолетами F-16. Изучил сильные и слабые стороны его. Мастерство летного экипажа позволит выполнить боевую задачу по поражению данного самолета, — заявил один из пилотов.