МО РФ: российские пилоты Су-35С готовы к встрече с истребителями F-16

Автор: Анастасия Щербакова
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Российские летчики уже знают слабые стороны вражеской техники и готовы ее уничтожать.

В Минобороны РФ заявили, что экипажи истребителей Су-35С готовы к встрече в бою с F-16, которые получит Украина в ближайшем будущем. Все слабые стороны американской авиационной техники уже известны российским пилотам.

Наш летный состав готов к встрече с самолетами F-16. Изучил сильные и слабые стороны его. Мастерство летного экипажа позволит выполнить боевую задачу по поражению данного самолета, — заявил один из пилотов.
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