Роспотребнадзор: случаев бешенства в Ленобласти не фиксировалось с 1987 года

В регионе сохраняется благополучная эпидемиологическая обстановка по бешенству.

Как передает Роспотребнадзор, за первые шесть месяцев 2024 года в больницы после нападения животных обратилось 1072 человека. При этом случаев заражения бешенством среди пациентов зафиксировано не было.

В Ленинградской области сохраняется благополучная эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация по бешенству, случаи заболеваний среди людей и животных с 1987 года не регистрируются, — заявили в ведомстве.

Однако существует опасность заноса вируса с соседних регионов — Псковской, Новгородской и Вологодской областей.