Жителей и гостей региона ждет ненастная погода на этих выходных.
Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 20 июля в большинстве районов Ленинградской области пройдут кратковременные дожди. Местами не исключены ливни и гроза. При этом температура воздуха составит в пределах 19-24 градусов.
Атмосферное давление существенно меняться не будет.
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19.07.2024 86