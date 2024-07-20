Жителей и гостей региона ждет ненастная погода на этих выходных.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 20 июля в большинстве районов Ленинградской области пройдут кратковременные дожди. Местами не исключены ливни и гроза. При этом температура воздуха составит в пределах 19-24 градусов.

Атмосферное давление существенно меняться не будет.