Появилось видео нападения пенсионера на военкомат в Петербурге

Пожилой мужчина уже задержан и объясняет полиции мотивы своего поступка.

Бросок зажигательной смеси в здание военкомата в Приморском районе Петербурга попал на видео. Диверсантом оказался 76-летний мужчина.

По имеющимся данным, задание поджечь военкомат пенсионер мог получить от кураторов. После броска зажигательной смеси мужчина пытался с кем-то связаться.