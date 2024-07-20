Появилось видео нападения пенсионера на военкомат в Петербурге

Пожилой мужчина уже задержан и объясняет полиции мотивы своего поступка.
Бросок зажигательной смеси в здание военкомата в Приморском районе Петербурга попал на видео. Диверсантом оказался 76-летний мужчина.
По имеющимся данным, задание поджечь военкомат пенсионер мог получить от кураторов. После броска зажигательной смеси мужчина пытался с кем-то связаться.
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