Появилось видео нападения пенсионера на военкомат в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Пожилой мужчина уже задержан и объясняет полиции мотивы своего поступка.

Бросок зажигательной смеси в здание военкомата в Приморском районе Петербурга попал на видео. Диверсантом оказался 76-летний мужчина.

 

По имеющимся данным, задание поджечь военкомат пенсионер мог получить от кураторов. После броска зажигательной смеси мужчина пытался с кем-то связаться.

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20.07.2024 22
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