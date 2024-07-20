ЦБ РФ предрек падение роста реальных зарплат в 2025 году в 2,5 раза

Регулятор прогнозирует снижение показателя до 3%.
Банк России прогнозирует падение роста реальных зарплат граждан в 2025 году в 2,5 раза — с 7,3% в этом году до 3% в следующем.
Как пишет портал «Известия», рост доходов населения в РФ в этом году связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы привлечь сотрудников, предприятия начали предлагать более высокие зарплаты. Однако уже прослеживается тенденция, при которой компании не могут позволить себе увеличивать зарплатные фонды. Происходит это из-за подорожания кредитов.
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