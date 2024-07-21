Врач назвала вредные продукты, которые на самом деле полезны

Врачи поделились перечнем продуктов, которые ранее считались вредными, но на самом деле несут пользу для организма.

Майонез считается одним из самых вредных продуктов, но если его приготовить самостоятельно, то в нем будет больше пользы, нежели вреда. Для этого нужно смешать горчицу, взбитый желток, оливковое масло и сок лимона, а затем взбить блендером.

Сливочное масло, как известно, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, но в то же время оно повышает уровень «хорошего» холестерина.

Мороженое тоже не всегда вредное. Качественный пломбир, например, поддерживает здоровое состояние костей и зубов и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, центральную нервную систему.

Попкорн полезен только в том случае, если он готовится без ароматизаторов и усилителей вкуса. Тогда это очистит желудочно-кишечный тракт и поможет избавиться от лишнего веса.

Вам будет интересно Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок Как отметила специалист, на это влияет в основном наследственный фактор. Многие люди замечают, что с возрастом на их теле появляется все... 16.07.2024 114

Картофель и макароны надолго насыщают. Пицца, приготовленная с томатами, способствует профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также дает длительное ощущение сытости.