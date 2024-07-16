Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок

Как отметила специалист, на это влияет в основном наследственный фактор.

Многие люди замечают, что с возрастом на их теле появляется все больше родинок. Как правило, вызвано это воздействием ультрафиолета, гормонов и наследственности. Об этом порталу «Газета.ру» рассказала врач-онкодерматолог Елизавета Васильева.

Учитывая, что родинка имеет сложное происхождение, а именно нейроэктодермальное, то при избыточном выбросе гормонов происходит рост уже существующих родинок или появление новых. Чаще встречается в подростковом возрасте, у беременных, в возрасте гормональных перестроек и мужчин и женщин за 45 лет, — объяснила эксперт.